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27/06/2018
14:23

Andritz приобретёт американскую Xerium Technologies

Представители Andritz AG подписали соглашение о приобретении компании Xerium Technologies, Inc. Об этом сообщает издание Lesprom Network.

Стоимость сделки, завершение которой ожидается во второй половине 2018 года, составит около $833 млн.

Xerium Technologies, Inc. (город Янгсвилл, штат Северная Каролина, США) является одним из крупнейших мировых производителей оснастки для бумагоделательных машин. Компании принадлежат 28 производственных предприятий, расположенных в 13-ти странах. Штат сотрудников - около 2.9 тыс.

Andritz Group является глобальным ведущим поставщиком установок, оборудования и услуг для гидроэлектростанций, целлюлозно-бумажной, металлообрабатывающей и сталелитейной промышленности, а также оборудования для разделения твёрдых и жидких веществ в муниципальном и промышленном секторах, для гранулирования кормов и биомассы. Штаб-квартира группы находится в Граце (Австрия), штат сотрудников составляет около 25.8 тыс. человек. Andritz управляет 250 объектами более чем в 40 странах.


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