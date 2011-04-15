ОГК-2 направит на выплату дивидендов за 2017 год 1.73 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "ОГК-2" состоялось 26 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить в резервный фонд 332.658 млн руб. полученной прибыли, а на выплату дивидендов за 2017 год - 1.73 млрд руб. из расчёта 0.016319020075 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 10 июля 2018 года.



На собрании также были утверждены устав и ряд внутренних документов общества в новой редакции, избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа компании управляющей организации - ООО "Газпром энергохолдинг", в качестве аудитора на 2018 год утверждено АО "БДО Юникон".



В совет вошли: гендиректор "Газпром энергохолдинга", начальник Управления ПАО "Газпром" Денис Фёдоров, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Денис Куликов, замначальника Департамента Газпрома Роман Абдуллин, замгендиректора по экономике и финансам "Газпром энергохолдинга" Евгений Земляной, замначальника Управления Газпрома Ирина Коробкина, замгендиректора - директор по корпоративным и имущественным вопросам "Газпром энергохолдинга" Альберт Бикмурзин, замгендиректора по капстроительству "Газпром энергохолдинга" Юрий Долин, первый замначальника Департамента Газпрома Андрей Дмитриев, замначальника Управления - начальник отдела Газпрома Александр Рогов и первый замгендиректора "Газпром энергохолдинг" Павел Шацкий.



ПАО "ОГК-2" (ИНН 2607018122) - ведущая компания тепловой генерации в составе 11-ти действующих электростанций и одной строящейся с суммарной установленной мощностью 18.6 ГВт, обеспечивающая около 7% выработки электроэнергии в России. В состав компании входят: Адлерская ТЭС, Красноярская ГРЭС-2, Киришская, Псковская, Новочеркасская, Рязанская, Серовская, Троицкая, Череповецкая и Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпромэнергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром"). Реорганизация ОГК-2 путём присоединения ОГК-6 завершилась 1 ноября 2011 года.



Чистая прибыль группы "ОГК-2" за 2017 год по МСФО увеличилась в 2.36 раза до 7.201 млрд руб. с 3.053 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.14% до 141.308 млрд руб. со 134.398 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 65.63% до 15.551 млрд руб. с 9.389 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.04 раза до 10.148 млрд руб. с 4.697 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 41.7% до 26.816 млрд руб. с 18.923 млрд руб. увеличился на 76.4% до 22.329 млрд руб. с 12.659 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за I квартал 2018 года по МСФО снизилась на 7.92% до 4.609 млрд руб. с 5.005 млрд руб. за аналогичный период 20178 года. Выручка выросла на 3.94% до 39.65 млрд руб. с 38.145 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за 2017 год по РСБУ выросла на 90.27% до 6.653 млрд руб. с 3.497 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.97% до 139.613 млрд руб. со 134.285 млрд руб., прибыль от продаж - на 32.72% до 18.777 млрд руб. с 14.148 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 71.77% до 9.566 млрд руб. с 5.569 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37.01% до 22.775 млрд руб. с 16.623 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 6.67% до 4.932 млрд руб. с 5.285 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.35% до 39.016 млрд руб. с 38.121 млрд руб.



"AK&M" от 27.06.2018