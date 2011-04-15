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27/06/2018
15:15

Д.Медведев поручил Минэкономразвития разработать ответные меры на введение США пошлин

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития разработать ответные меры на введение США пошлин. Соответствующая стенограмма совещания по вопросам международной торговли размещена на сайте кабинета министров.

Недавно были приняты решения Администрацией США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий, подчеркнул Д.Медведев.

Ответные шаги, напомнил Д.Медведев, уже были сделаны странами Евросоюза и Китайской Народной Республикой.

Тем не менее, подчеркнул Д.Медведев, Россия не ставит под вопрос своё участие во Всемирной торговой организации.

"Более того, сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Её роль медиатора в международных торговых спорах остаётся ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причём использовать максимально эффективно", - сказал Д.Медведев.


"AK&M" от 27.06.2018
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