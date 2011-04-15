Ингосстрах вводит упрощенную систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших в результате урагана в Алтайском крае

Филиал "Ингосстраха" в Алтайском крае принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате урагана, по упрощенной системе. Об этом гвоорится в сообщении Ингосстраха.



При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.



В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра.



Филиал "Ингосстраха" в Алтайском крае принимает заявления от клиентов в офисе урегулирования убытков по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 2А. Кроме того, специалисты компании готовы проконсультировать клиентов по телефону: 8 (3852) 55-33-14.



По состоянию на 26 июня в Ингосстрах поступило одно заявление от частного клиента по страхованию имущества: в результате действия порывов ветра были повреждены окна застрахованного строения.



Напомним, что 23 июня на территории Барнаула прошел ураган с дождем, грозой и штормовым ветром. В результате урагана были повалены десятки деревьев, временно прервано электроснабжение. По информации СМИ, пострадало 15 человек, один человек погиб. В городе действует режим ЧС.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.06.2018