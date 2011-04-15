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27/06/2018
15:16

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила сервис welcome call

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила сервис welcome call для клиентов, приобретающих продукты инвестиционного и накопительного страхования. Об этом говорится в сообщении компании.

Практика welcome call направлена на выявление и предупреждение недостаточного или недостоверного информирования клиентов о продукте на этапе продажи. Сотрудник страховой компании связывается с клиентом до окончания периода "охлаждения" и уточняет степень понимания условий приобретенного продукта во избежание случаев мисселинга. Период "охлаждения" по договорам страхования жизни длится 14 дней с момента заключения. В течение периода "охлаждения" клиент может вернуть внесенные средства, если условия программы его не устраивают.

"В ближайшие месяцы страховщики жизни должны привести свою деятельность к соответствию новым стандартам ВСС. Для этого необходимо сделать сервисы и процессы взаимодействия с клиентами максимально прозрачными. Welcome calls – это важная часть постпродажного обслуживания. Для наиболее комфортного взаимодействия клиента со страховой компанией необходимо убедиться в том, что клиент, купивший сложный страховой продукт, был верно о нем информирован и получил полную и достоверную информацию. Также по результатам приветственных звонков можно понять соответствуют ли параметры программы ожиданиям клиента. Обратная связь позволяет развивать и совершенствовать продукты и повышать качество сервиса", – комментирует генеральный директор страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава СПАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 27.06.2018
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