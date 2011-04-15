Счётная палата выявила недостатки в реализации программы помощи заёмщикам по ипотечным жилищным кредитам

Программа помощи заёмщикам по ипотечным жилищным кредитам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в целом выполняет свою задачу, при этом сохраняется ряд недостатков. Как говорится в сообщении контрольного ведомства, к такому выводу пришла Счётная палата по итогам анализа использования средств резервного фонда Правительства, направленных в 2017 году на реализацию Программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам).



Как было отмечено на коллегии, в 2015 гому в рамках Программы помощи заёмщикам АО "ДОМ.РФ" (ранее АО "АИЖК") из федерального бюджета выделено 4.5 млрд руб. "Программа была завершена в марте 2017 года. Однако ожидаемого эффекта по итогам её реализации достигнуто не было, социальная напряжённость в среде ипотечных заёмщиков сохранялась", - заявил в ходе своего выступления аудитор Андрей Перчян.



В 2017 году на продолжение программы из резервного фонда Правительства РФ было дополнительно выделено 2 млрд руб. При этом объём указанных ассигнований не был в достаточной мере обоснован. "Минстроем не проводилась реальная оценка числа ипотечных заёмщиков, помощь которым требуется безотлагательно, не рассчитывался размер средней выплаты одному заёмщику. Кроме того, существенно занижен показатель результативности использования выделенных бюджетных инвестиций: 1 300 кредитов. По нашим оценкам прогнозное значение количества реструктурированных кредитов по поданным на 1 мая 2018 года заявкам составит около 2000", - констатировал А.Перчян.



Как показал проведенный анализ, решение о возможности реструктуризации по ипотечным кредитам и направлении заявок заемщиков на Межведомственную комиссию принимается исключительно кредитором, который на любом этапе может отказать в реструктуризации. Так, кредиторами отказано в реструктуризации 9 ипотечных кредитов, одобренных Межведомственной комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки.



По словам аудитора, в ходе реализации программы помощи заемщикам выявлен ряд недостатков.



Так, условия программы сформулированы непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков, оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования.



Согласно полученным в ходе анализа данным, кредиторами практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях. Так, из 233 рублевых ипотечных кредитов, выплаты по которым осуществлены на 1 мая 2018 года, ставка снижена только по 8, пролонгированы на срок свыше года 8, сумма списания основного долга превысила сумму возмещения лишь по 3.



Не востребован в полной мере и механизм реструктуризации валютных кредитов, связанный со снижением денежных обязательств заемщика за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России.



Среди положительных аспектов реализации программы Счетная палата отметила ее ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан, в первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, для которых обеспеченное ипотекой жилье является единственным. Так, по состоянию на 1 мая 2018 года 83.1% реструктурированных ипотечных кредитов были предоставлены именно таким семьям.



Кроме того, одно из условий программы об увеличении не менее чем на 30% размера планового ежемесячного платежа по кредиту, на дату, предшествующую дате подачи заявления о реструктуризации, позволили обеспечить на первых этапах реструктуризацию для валютных заемщиков, наиболее пострадавших от изменения курса рубля в 2014-2015 годы (на 1 мая 2018 года 66.43% реструктурированных кредитов с выплаченным возмещением являются валютными).



"AK&M" от 27.06.2018