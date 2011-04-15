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27/06/2018
15:52

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 год

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Изменения вносятся в федеральный бюджет на 2018 год. Показатели на плановый период 2019 и 2020 годов не изменяются.

Согласно корректировкам бюджета на 2018 год, объем доходов федерального бюджета составит 17.073 трлн руб., что на 1. 815 трлн руб. больше объема, утвержденного законом о бюджете на 2018 год. Расходы увеличиваются на 61.9 млрд руб. до 16.591 трлн руб. Дефицит федерального бюджета в 1.271 трлн руб. сменится профицитом в 481.8 млрд руб.

Расширяется перечень средств, не подлежащих казначейскому сопровождению (требование не будет распространяться на средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, заключаемых в целях приобретения услуг по организации и осуществлению перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования).

Предусмотрена индексация в размере 1.032 отдельных пособий, установленных законами "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"; "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и др.

Устанавливается право Федерального казначейства в 2018 году на безвозмездной основе привлекать клиринговую организацию, центрального контрагента и биржу для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов, представленные поправки в бюджет не меняют утвержденную на трехлетку бюджетную политику, а лишь уточняют отдельные положения.


"AK&M" от 27.06.2018
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