Инфляция в РФ с 19 по 25 июня составила 0.1%, с начала года - 1.8%

Инфляция в РФ с 19 по 25 июня 2018 года составила 0.1%, с начала года - 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на кур выросли на 1.6%, на пшено - на 1.1%, на сахар-песок - на 0.6%, свинину, колбасы, рыбу мороженую, сыры, рис, крупу гречневую, вермишель и маргарин - на 0.2-0.3%. Яйца куриные подешевели на 1%, баранина и молоко стерилизованное - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.7%, при этом огурцы и помидоры стали дешевле на 8.5% и 8.4% соответственно, капуста белокочанная - на 4%. В то же время цены на морковь выросли на 5.3%, картофель, лук и яблоки - на 1-2.1%.





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