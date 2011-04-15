Господдержку из федерального бюджета получили 8 импортозамещающих проектов промпредприятий Курской области

Государственную поддержку из федерального бюджета получили восемь импортозамещающих проектов промышленных предприятий Курской области. Это - ООО "Курскхимволокно", ОАО "Курскрезинотехника", ОАО "Электроагрегат", ООО "Нипромтекс", ООО "ЭСКУЛАП", АО "Полипак", АО "ГОТЭК-ЛИТАР", ООО "Совтест АТЕ". Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В общей сложности на государственную поддержку - субсидирование части затрат и льготные займы - будет направлено более 700 млн руб., заявил в ходе заседания администрации Курской области председатель Комитета промышленности, транспорта и связи области Сергей Шаталов.



"Сегодня для реализации некоторых импортозамещающих проектов требуется создание кластеров и индустриальных парков, налаживание постоянного взаимодействия и кооперационных связей между предприятиями, научными, финансовыми учреждениями, - подчеркнул С.Шаталов. - Эта работа в Курской области ведётся. Так, на базе Курского электроаппаратного завода создан научно-производственный электротехнический кластер, в который вошли 10 промышленных предприятий, ЮЗГУ и две организации технологической инфраструктуры. В 2018 году здесь инициирован совместный проект с бюджетом 490 млн руб. по производству воздушных автоматических выключателей OptiMat и пускорегулирующей аппаратуры. Ключевая задача кластера - снизить долю импорта этой продукции до 70% к 2020 году, поэтому он имеет все возможности попасть в реестр Минпромторга России и претендовать на получение субсидии из федерального бюджета".



Созданием индустриальных парков на территории Курской области занимаются в Агентстве по привлечению инвестиций и Курской подшипниковой компании. Кроме того, для поддержки перспективных промышленных проектов создан региональный Фонд развития промышленности.





"AK&M" от 27.06.2018