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27/06/2018
17:52

Долговая нагрузка на бюджеты регионов в 2017 году достигла критической величины, А.Кудрин

Долговая нагрузка на бюджеты регионов в 2017 году достигла критической величины. Об этом заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации с отчётом о работе контрольного ведомства в 2017 году, свидетельствует сообщение контрольного ведомства.

"На 1 января 2018 года долг регионов составил 2 трлн 315 млрд руб. Хорошо, что за пять месяцев 2018 года он снизился на 146.9 млрд руб., но в 23 субъектах Российской Федерации долг продолжал расти. Более чем на 15% он рос в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Приморском крае, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Магаданской области, Республике Калмыкия", - констатировал Алексей Кудрин.

В этой связи глава Счётной палаты заявил о намерении Счётной палаты взять под особый контроль вопросы межбюджетных отношений и внимательно изучить причины роста долга.

"Мы дадим свои предложения, как дальше работать в рамках межбюджетных отношений и повышать эффективность работы самих субъектов Российской Федерации", - отметил А.Кудрин.

По словам главы контрольного ведомства, для достижения поставленных целей Счётная палата продолжит работу с контрольно-счётными органами регионов.

"Мы предполагаем наращивать методическую, консультативную и любую другую помощь для повышения качества работы контрольно-счётных органов. Также мы продолжим такую работу, как совместные проверки с КСО регионов. В 2017 году проведено 18 таких проверок, в этом году планируются уже 22", - сообщил А.Кудрин.



"AK&M" от 27.06.2018
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