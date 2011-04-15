Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил основные параметры новой дивидендной политики

Наблюдательный совет ПАО "АЛРОСА" на заседании 21 июня 2018 года согласовал основные параметры новой дивидендной политики компании, предложенной к рассмотрению менеджментом АЛРОСА. На основе этих параметров в срок до конца III квартала будет разработана и вынесена на утверждение наблюдательного Совета новая версия дивидендной политики. Об этом говорится в сообщении компании.



Новые параметры дивидендной политики, предложенные менеджментом, предполагают изменение базы расчета дивидендных платежей, новый минимальный уровень значений дивидендных платежей, а также изменение периодичности выплат дивидендов.



Изменилась периодичность выплаты дивидендов. Так новый подход предполагает, что новая дивидендная политика будет подразумевать изменение практики периодичности выплат до 2 раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие). По действующей дивидендной политике дивиденды выплачиваются 1 раз в год по результатам деятельности компании за 12 месяцев.



В качестве новой базы для расчета дивидендов предлагается использовать показатель свободный денежный поток (FCF), который учитывает денежный поток от основной деятельности по МСФО после вычета расходов на инвестиции. При расчете размера дивидендных платежей будет также учитываться уровень долговой нагрузки компании.



Наблюдательный совет также одобрил предложение согласовать практику последних лет и определить минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, выплачиваемых в случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента "Чистый долг/EBITDA" не превышает уровень 1.5х.



Новая редакция дивидендной политики с утвержденными на заседании наблюдательного совета 21 июня 2018 года параметрами, в том числе с более детальным описанием методики расчета доли свободного денежного потока, направляемого на выплату дивидендов, будет представлена на утверждение Наблюдательному совету в сентябре 2018 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 27.06.2018