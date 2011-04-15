ФАС проверит порядок согласования размещения объектов капстроительства в приаэродромных зонах Подмосковья

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) обратилось Министерство строительного комплекса Московской области с информацией о наличии административных барьеров при согласовании размещения объектов капитального строительства в зонах аэродромов экспериментальной авиации Подмосковья. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Сообщалось, что в настоящее время на территории Московской области существуют сложности с получением заключений в АО "ЛИИ им. М.М. Громова" (аэродром "Раменское" г.Жуковский) и АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ (аэродромом Чёрное, Балашиха).



"По поступившей к нам информации, указанные организации осуществляют предоставление согласований за плату. Причём вся документация подаётся в бумажном виде, что дополнительно усложняет процесс согласования. Операторам аэродромов направлялись запросы на получение информации, подтверждающей законность установления платы. Данные получены и сейчас изучаются", - уточнил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.





"AK&M" от 27.06.2018