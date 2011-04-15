Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 июня 2018 года



АЛЬБЕР II НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЭКСТРАДИЦИЮ

МОНАКО ОТКАЗАЛО В ВЫДАЧЕ ЭКС-ГЛАВЫ ИНВЕСТТОРГБАНКА



Как стало известно "Ъ", власти Монако отказали Генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, обвиняемого в России в хищении 7 млрд руб. из средств кредитного учреждения. Точку в этом разбирательстве поставил глава государства князь Альбер II, чье мнение в экстрадиционных вопросах является решающим и окончательным. В Генпрокуратуре "Ъ" сообщили, что официального отказа из Монако пока не получили.





ВЭБ ПРОСИТ ПРАВО НА УБЫТКИ

НОВОЕ РУКОВОДСТВО ГОСКОРПОРАЦИИ ПЕРЕПИСАЛО ФИНАНСОВЫЙ МЕМОРАНДУМ



Внешэкономбанк (ВЭБ), в котором в конце мая сменилось руководство, обратился в правительство с просьбой согласовать новый меморандум о финансовой политике. Хотя еще несколько месяцев назад планировалось, что ВЭБ станет безубыточным уже по итогам текущего года, новым документом предусмотрена отсрочка - отрицательный финансовый результат можно получать еще один-три года. Эксперты считают, что такое положение ВЭБ включил на случай выявления непредвиденных проблем и больших расходов по проектам в рамках майского указа президента.





COS НАШЕЛ СЕБЕ МЕСТО В РОССИИ

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН БУДЕТ ОТКРЫТ В "МОСКВА-СИТИ"



Шведский одежный ритейлер H&M после многолетних поисков определился с помещением для первого в России магазина своего бренда COS: он будет открыт до конца 2018 года в торгцентре "Афимолл" в деловом центре "Москва-Сити". Компания давно изучала возможность выхода в страну, но экспансию останавливали проблемы с подбором помещения и сложная экономическая ситуация. Эксперты называют приход COS в Россию "знаковым моментом", отмечая, что сейчас иностранные бренды практически не рассматривают этот рынок как перспективный.





АВИАЛИНИИ СТЯНУТ В НОВОСИБИРСК

ТОЛМАЧЕВО СТАНЕТ КРУПНЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ХАБОМ



Как стало известно "Ъ", новосибирский аэропорт Толмачево может стать крупнейшим по площади региональным аэропортом РФ. Управляющий им холдинг "Новапорт" Романа Троценко планирует вложить 15 млрд руб. в новый терминал внутренних линий площадью 100 тыс. кв. м. Аэропорт надеется заполнить мощности трансферным пассажиропотоком, который через пять лет может вырасти с 20% до 50% от всего объема. Эти планы поддержаны стратегией базовых авиакомпаний, в первую очередь S7, организующих через Толмачево стыковочные рейсы с Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в западную часть России и Европу.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.06.2018