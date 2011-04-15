Дайджест газеты "Ведомости" от 28 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 июня 2018 года.





ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ МОЖНО ПОТРАТИТЬ $1



Владимир Потанин проиграл в Высоком суде Лондона Олегу Дерипаске, и тот теперь может купить 1,875% "Норильского никеля" за $1.



Вечером 27 июня случилось историческое событие: Высокий суд Лондона в споре между бизнесменами Владимиром Потаниным, Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым и Олегом Дерипаской вынес решение в пользу последнего. Компания Дерипаски UC Rusal оспаривала в суде правильность предоставления права на преимущественную покупку акций "Норильского никеля", которое компания Абрамовича и Абрамова - Crispian - дала структурам Потанина и Дерипаски в начале нынешнего года.



Предложение, которое сделала структура Потанина под названием Bonico Holdings Co Ltd, противоречит акционерному соглашению "Норильского никеля", заявил судья Стефан Филипс (его слова опубликовало агентство Bloomberg). Решение вынесено в пользу Дерипаски, подтверждают два собеседника "Ведомостей", близких к разным акционерам "Норильского никеля".





ТЕЛЕФОН СТАНЕТ ПАСПОРТОМ



Номера мобильного телефона достаточно, чтобы удостоверить личность россиянина. Законопроект об этом отправлен на доработку.



В среду вечером рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики отправила на доработку поправки, смысл которых - создать систему универсальных идентификаторов. Поправки предложены в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона - точно как биометрические данные для клиентов банков. Речь идет о подтверждении личности - например, в телемедицине.





В БЮДЖЕТЕ НАСТУПИТ ПОЛНЫЙ "МИР"



С 1 июля бюджетники будут получать зарплату только на карту "Мир". Те, у кого ее нет, не получат денег вовремя.



С 1 июля работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на национальную карту "Мир" или на счета, к которым не привязаны никакие карты вовсе, - так говорит закон. Если к зарплатному счету привязана иная, чем "Мир", карта, банк не сможет зачислить деньги на этот счет, объясняет представитель Сбербанка. Их придется перевести на счет невыясненных сумм, подтверждает представитель "Открытия".



Банки планируют уведомлять клиента сразу после поступления таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отделении - либо дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта "Мир", или счёт без карты. На это отводится 10 рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет. Эти правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий.





ПОЛЬША НАШЛА ГАЗ НА ПЕРЕГОВОРЫ



Польша готова заместить поставки из России американским СПГ. "Газпрому" придется идти на уступки, чтобы сохранить долю рынка.



Польская газовая компания PGNiG сообщила, что подписала соглашения об условиях поставок сжиженного природного газа (СПГ) с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy. Обязывающие 20-летние контракты на покупку по 2 млн т СПГ в год у каждой из компаний планируется подписать позднее, начало поставок намечено на 2022 и 2023 гг.



Приобретение СПГ в США позволит не только продолжить диверсификацию импорта после 2022 г. (окончание контракта с "Газпромом". - "Ведомости"), но и развивать наши торговые компетенции и обеспечить присутствие PGNiG в качестве глобального игрока рынка СПГ, приводит польская компания слова своего гендиректора Петра Возняка.





КОТЛОВАН НЕ ПРЕДЛАГАТЬ



Новые правила продажи жилья. Что изменится для покупателей, строителей и банков.



Россияне предпочитают покупать квартиры в строящихся домах, потому квартира на стадии котлована может стоить дешевле готового жилья на 30-40%. А для застройщика эти деньги ничего не стоят в отличие от дорогих кредитов. Но такая покупка - лотерея: никакой закон сегодня не может защитить инвестиции обычного гражданина. Чтобы решить эту проблему, власти готовы полностью отказаться от долевого строительства в его нынешнем виде; первые поправки вступают в силу уже с 1 июля 2018 г.





ВРАЧ ЗВУЧИТ ВЕЖЛИВО



Московских медработников научат вежливо общаться с пациентами. Что об этом думают сами врачи?



Еще полгода назад администрация института скорой помощи им. Склифосовского практически каждый день получала жалобы от пациентов на работу сотрудников приемного отделения. Люди поступают в стрессовом состоянии, к ним нужен особый подход, но и у врачей не всегда хватает терпения и навыков общения.



Около 60% от всех жалоб москвичей приходится именно на приемные отделения московских больниц. Проблему заметили и в мэрии: в марте на помощь медперсоналу "Склифа" направили специалистов Центра корпоративного развития департамента (ЦКР) здравоохранения Москвы. Психологи и методологи общались с пациентами, следили за работой медиков, проводили психологические тесты сотрудников. И это помогло.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.06.2018