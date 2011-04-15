Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников компании "Динаэнерджетикс Сибирь"

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области заключил договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с ООО "Динаэнерджетикс Сибирь", входящим в холдинг "DynaEnergetics". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Лимит ответственности по договору составил 235 млн руб. Период страхования - 1 год.



Согласно условиям договора страховой защитой обеспечены 47 сотрудников компании. Страхование включает программы "Поликлиника", "Специализированная стоматология", "Плановая и экстренная стационарная помощь".



В рамках реализации корпоративной программы добровольного медицинского страхования СПАО "Ингосстрах" и компании холдинга "DynaEnergetics" сотрудничают с 2014 года.



ООО "Динаэнерджетикс Сибирь" - завод по производству перфорационных систем и оборудования к ним для работ на нефтегазовых месторождениях. Учредитель - холдинг "DynaEnergetics", который занимает одно из лидирующих мест в области применения промышленных взрывчатых веществ. Компания разрабатывает, производит и реализует перфорационные системы, кумулятивные заряды и технологическое оборудование для нефтяной и газовой промышленности.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 28.06.2018