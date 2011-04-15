Brent достигла важного рубежа

С начала этой недели нефть марки Brent прибавила в весе 2.25%, в моменте котировкам удавалось достичь уровня $78 за баррель. Новостных поводов, оказывающих поддержку рынку "чёрного золото" сразу несколько. Это и данные по запасам нефти от API и EIA, которые показали резкое снижение резервов нефти, и иранский фактор. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Согласно данным от Минэнерго США запасы нефти за прошлую неделю сократились на 9.9 млн баррелей, это рекордные темпы с октября 2016 года. Запасы бензина в США выросли на 1.2 млн баррелей. Запасы дистиллятов не изменились, оставшись на уровне 117.4 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась - 10.9 млн баррелей в сутки.



Сюда можно добавить давление со стороны США на страны, закупающие иранскую нефть, с требованием полного прекращения закупок уже к 4 ноября, и можно получить текущую картину.



Безусловно технический расклад на графике нефти марки Brent изменился. Переломным днем стал вторник, когда котировки преодолели линию сопротивления падающего тренда, длящегося с 22 мая. Прорыв выше зоны $75.50-75.60 за баррель стал сигналом для игроков на повышение, что пока вновь открывать "длинные" позиции. Ширина выбитого вверх канала предполагала рост до $78 за баррель, который цены реализовали еще вчера.



Аналитик полагает, что сейчас котировки на время могут залечь в дрейф в ожидании новой информации. В первую очередь стоит заметить, что фокус внимания биржевиков сейчас смещен на Иран и давящую Америку.



И если ряд стран, среди которых Япония и Тайвань, готовы уступить Штатам и прекратить закупки, то наибольший интерес представляют позиции Китая, Индии и Турции, на долю которых приходится 50% экспортируемой из Ирана нефти.



Что касается Китая и Индии, то эмбарго на иранскую нефть действовали ранее в этом десятилетии, но азиатские страны продолжали ее покупки, несмотря на критику со стороны Вашингтона. На мой взгляд, найти рычаги давления на Китай Америке будет непросто, ведь они уже развязали торговую войну с этой страной, обложив многие китайские товары пошлинами. Есть смысл после таких действий идти навстречу Вашингтону?



Что же касается Турции, то США грозится ввести санкции против Анкары за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Если страна уже попадёт в немилость, то уже какая разница за что. Возможно здесь сработает правило "двум смертям не бывать, одной не миновать". Санкции всё равно будут, если смысл отказываться от иранской нефти?



Вопросов немало и нефтяной рынок продолжит эмоционально реагировать на новые данные. Однако, по моему мнению, фаза локального роста пройдена, цены должны стабилизироваться на текущих уровнях.



"AK&M" от 28.06.2018