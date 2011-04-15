Россельхозбанк направил в экономику Республики Мордовия более 104 млрд руб.

РСХБ с января текущего года направил на развитие Республики Мордовия 2.3 млрд руб., из них 1.9 млрд руб. было выдано заемщикам АПК. Об этом говорится в сообщении банка.



В настоящий момент кредитный портфель физических лиц филиала банка превышает 3.2 млрд руб., что на 6% больше, чем в прошлом году.



Всего за время работы в Мордовии Россельхозбанк направил на развитие ее экономики 104.3 млрд руб., из них 77% средств было выдано заемщикам АПК.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.





"AK&M" от 28.06.2018