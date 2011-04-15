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28/06/2018
10:39

Внешний фон складывается позитивно: котировки Brent растут

Сегодня наблюдается позитивный внешний фон, но угроза торговых войн сохраняется. Внешний фон складывается позитивно: котировки Brent растут, однако более значимыми представляются надежды на сближение России и Запада в свете двух саммитов: В.Путина и Д.Трампа (в середине июля) и ЕС (начинается сегодня). При этом фактором давления выступают торговые войны между США и Китаем. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Американская русофобия может уступить место более рациональному и прагматичному подходу, что создаст потенциал для снижения напряженности в отношениях. После вчерашней встречи президента Владимира Путина с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, известным своими "ястребиными" взглядами, американский чиновник выразил желание работать над улучшением двухсторонних отношений. Дата саммита Путин-Трамп, по его словам, будет объявлена уже сегодня (предварительно середина июля, примерно в даты саммита НАТО) - большого прорыва не ожидается, однако некоторые подвижки должны обрадовать инвесторов.

Саммит ЕС также может продемонстрировать смягчение антироссийской позиции - лидеры, вероятно, пообещают активизировать усилия в части военного сотрудничества и снизить зависимость от США, что может открыть дорогу к улучшению отношений с Россией.


"AK&M" от 28.06.2018
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