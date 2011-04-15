В России создадут сеть рыбных магазинов по доступным ценам

ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" (находится в ведении Росрыболовства) создаёт сеть рыбных магазинов с целью повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.



Принадлежащие ФГУП "Нацрыбресурс" рыболовные суда осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер "Мария" принял на борт и переработал уже более 150 т дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.



Ранее "Национальные рыбные ресурсы" реализовывали добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но с этого года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.



На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны.



"AK&M" от 28.06.2018