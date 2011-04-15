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28/06/2018
12:54

Кредитные организации с 1 июля будут обязаны информировать Банк России о хакерских атаках

Банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля 2018 года обязаны сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России о хакерских атаках и их технических параметрах. Раньше они делали это на добровольной основе. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Подобный информационный обмен, действовавший на протяжении нескольких лет, оказался востребованным как финансовыми организациями, так и представителями правоохранительных органов. Указание Банка России N 4793-У закрепило данное требование к банкам как обязательное, подчеркивает ЦБ.

Полученную от банков информацию регулятор будет использовать для выработки рекомендаций участникам финансового рынка по противодействию выявленным киберугрозам. К таким киберугрозам относятся события, связанные с несанкционированными переводами денежных средств и нарушением бесперебойности оказания платежных слуг, в том числе несанкционированный доступ к устройству, эксплуатация уязвимости, вредоносный код, DDoS-атака, подбор паролей, фишинг и т.д.

Теперь для повышения качества защиты от киберугроз кредитные организации должны использовать для перевода денежных средств только сертифицированное программное обеспечение и проводить его периодическое тестирование. При этом оценивать соответствие уровня защиты будут организации, имеющие лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Станет обязательным и оценивание выполнения требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств сторонними организациями, привлекаемыми к проведению оценки соответствия.

Документ также формирует правовую основу для импортозамещения в инфраструктуре значимых платежных систем российскими средствами криптографической защиты информации, имеющими подтвержденное соответствие требованиям, установленным ФСБ.

Кроме того, нормативный акт Банка России вводит условие об обязательном разделении программных сред подготовки и подтверждения платежных поручений, в том числе при использовании систем.


"AK&M" от 28.06.2018
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