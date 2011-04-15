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28/06/2018
13:30

Кабмин дополнил перечень автодорог федерального значения

Правительство РФ дополнил перечень автодорог общего пользования федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В перечень включены автомобильные дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок и Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре.

Автодорога Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок обеспечивает подъезд к космодрому Плесецк от автодорог федерального значения М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Норвегией и А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", а также соединяет Санкт-Петербург и Архангельск. Данная автодорога проходит по территориям Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей и имеет общую протяжённость 655 км.

Автодорога Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань для связи с Сахалином и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Автодорога протяжённостью 678 км расположена в Хабаровском крае, имеет две полосы движения.



"AK&M" от 28.06.2018
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