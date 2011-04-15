О.Тиньков увеличит долю в "Тинькофф банке"

Председатель совета директоров АО "Тинькофф Банк" Олег Тиньков увеличит свою долю в банке. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы банка.



Он планирует потратить до $20 млн на покупку глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (объединяет "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование").



О.Тиньков уже успел приобрести 439921 GDR на $9.2 млн, говорится в сообщении. Кроме того, зампредправления банка Анатолий Макешин также решил приобрести GDR, но сколько именно - организация не раскрывает. "Я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти", - пояснил О.Тиньков.



В ноябре 2017 года Тиньков объявил о желании продать около 12 млн GDR TCS Group. "На протяжении периода волатильности, который мы видели на рынке последние несколько лет, я поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать. Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок", - объяснил он тогда своё решение.



АО "Тинькофф Кредитные Системы" (ТКС Банк, ИНН 7710140679) образовано в 1994 году, специализируется на рынке потребительского кредитования и обслуживании клиентов во всех регионах России. АО "Тинькофф Банк" (ранее - "Химмашбанк") был приобретен в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2007 года банк работает под наименованием ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ("ТКС Банк"), с 2015 года переименован в "Тинькофф Банк". В настоящее время банк входит в число крупных российских банков (по данным на 01.04.18, занимает 18-е место по собственному капиталу и 31-е - по активам). Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы. Банк входит в систему страхования вкладов. Уставный капитал банка составляет 1.472 млрд руб. Контрольный пакет акций продолжает контролировать Олег Тиньков. В число совладельцев банка также входят те перь Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment и Baring Vostok Private Equity Fund IV.









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