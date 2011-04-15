Американская продуктовая компания Conagra купила конкурента Pinnacle Foods за $11 млрд

Американский производитель упакованных продуктов питания Conagra Brands приобрёл своего конкурента Pinnacle Foods. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", стоимость сделки составляет $10.9 млрд, включая выплату долгов Pinnacle.



В результате акционеры Pinnacle получат за каждую акцию $43.1 наличными и 0.7 акции Conagra. Таким образом, им будет принадлежать 16% объединённой компании.



По оценке RBC Capital Markets, объединённая компания станет вторым по величине производителем замороженных продуктов питания в США после Nestle. Компании надеются, что экономия в связи со слиянием составит $215 млн к концу 2022 года.



Conagra Brands, Inc. - американский производитель упакованных продуктов питания со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Conagra производит и продаёт продукты под разными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания.







"AK&M" от 28.06.2018