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28/06/2018
15:11

В.Путин подписал закон, разрешающий блокировать карты клиентов без их согласия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для противодействия кредитных организаций несанкционированным операциям, в том числе с использованием антифрод-систем.

Как говорится в сообщении Банка России, главная цель новеллы - снизить рост числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери средств с банковских счетов кредитных организаций и их клиентов - физических и юридических лиц.

В законе также определён правовой механизм возврата клиентам - юридическим лицам несанкционированно переведённых денежных средств.

Ряд положений закона упорядочивает информационный обмен между банками и иными субъектами национальной платёжной системы и Банком России сведениями обо всех случаях и попытках проведения несанкционированных операций с использованием информационных сервисов Банка России, а также формирование регулятором базы данных о случаях и попытках осуществления таких операций.

Кроме того, важным нововведением принятого закона станет расширение полномочий Банка России по регулированию обеспечения защиты информации на финансовом рынке.


"AK&M" от 28.06.2018
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