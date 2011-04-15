Фонд Target Global и С.Солонина инвестировал около $1 млн в финтех-стартап Tezis

Венчурный фонд Target Global Fintech Opportunities Fund, созданный компанией Target Global и сооснователем Qiwi Сергеем Солониным, вложил около $1 млн в разработчика сервиса Tezis.io. Как сообщает "КоммерсантЪ", этот сервис помогает инвестировать в акции на основе биржевой аналитики и поведения пользователей.



О сделке между Target Global Fintech Opportunities Fund и NWTN изданию сообщил представитель фонда. Эту информацию подтвердил сооснователь NWTN Дмитрий Фирсов. Общий объём инвестраунда составил около $1 млн, в нём также принял участие бизнес-ангел Никита Михин. Инвесторы получили миноритарный пакет, контроль остался за основателями.



Tezis.io основан в 2016 году Дмитрием Фирсовым, Евгением Долгих, Назаром Щетининым и Антоном Потураевым. Сервис рассчитан на b2b-клиентов в финансовой сфере, которые развивают автоматизированное персональное обслуживание большого количества частных клиентов. Его аудитория - частные инвесторы, которые хотят получить доходность выше ставки депозита, но не готовы тратить на это много времени, объясняют в компании: "С одной стороны, он агрегирует в одном месте всю важную информацию о рынке: цены, объем торгов, новости и фундаментальные показатели публичных компаний, а с другой - собирает данные о поведении пользователей и даёт советы по инвестициям".



По словам Д.Фирсова, у Tezis 6 тыс. пользователей среди физических лиц, готовы две b2b-интеграции с "Атоном" и "КИТ Финанс Брокером". "До конца 2018 года в планах сделать ещё три интеграции с крупнейшими финансовыми организациями в России и в следующем году выйти на международный рынок", - надеется Д.Фирсов.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"