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28/06/2018
16:13

Китайский поисковик Baidu планирует выкупить свои акции на сумму до $1 млрд

Ведущая китайская поисковая система Baidu объявила о начале программы выкупа акций, в ходе которой в течение года компания может выкупить ценные бумаги стоимостью до $1 млрд. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Baidu.

Baidu планирует финансировать выкуп из имеющихся средств. Совет директоров компании не исключает, что условия и размеры программы будут меняться в зависимости от рыночных условий.

Baidu - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием, - лидер среди китайских поисковых систем. Занимает примерно 1.5% глобального рынка поисковиков. В индексе Байду содержится свыше 740 млн веб-страниц, 80 млн изображений и 10 млн медиафайлов. Baidu также имеет онлайн-энциклопедию, которая обогнала Китайскую Википедию.

В настоящее время компания выпускает (совместно с немецкими производителями) Baidu Antivirus 2013 Beta. Она также известна своим приложением для Андроид телефонов - Baidu Root! В 2017 году Baidu вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger, чтобы объединить усилия в разработке распределенных сетей с такими гигантами как Accenture, IBM, JP Morgan и другими.





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