Рубль находится под воздействием двух сильных противоположных факторов

На старте сессии пара USD/RUB обновила недельный максимум, но затем ушла на отрицательную территорию, и торгуется сейчас в умеренном минусе. Пара EUR/RUB с открытия движется в узком диапазоне немного ниже уровня завершения предыдущей сессии, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем валютном рынке.Об этом говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



На рубль в последние дни воздействуют два сильных противоположных фактора. С одной стороны, поддержку российской валюте оказывают стабильно высокие нефтяные цены и ожидания их дальнейшего подъема. С другой стороны, продолжающийся рост индекса доллара негативно сказывается на всех развивающихся валютах, не позволяя рублю укрепиться.



В результате российская валюта уже несколько дней движется в ограниченном боковом диапазоне, сдержанно реагируя даже на сильные сигналы, поступающие с внешних рынков. Однако продолжающееся снижение индекса российских гособлигаций RGBI несет в себе среднесрочные риски для динамики рубля.



Сегодня нефтяные цены совершают разнонаправленные движения, постепенно увеличивая их амплитуду. В начале российской сессии наблюдались попытки развить коррекционное снижение, но затем нефть возобновила рост. Сейчас Brent торгуется немного ниже уровня $78, повышаясь на 0.9%.



Сильной динамике нефтяных цен способствует резкое снижение запасов нефти при неизменном уровне добычи во вчерашнем отчете Минэнерго США. Кроме того, вероятное сокращение поставок иранской нефти из-за новых американских санкций является дополнительным среднесрочным драйвером роста котировок.



В начале российской сессии индекс доллара символически обновил годовой максимум, после чего перешел к сдержанной нисходящей коррекции. Сейчас он находится около отметки 95.2 п., торгуясь с небольшими потерями.



Глобальная тенденция удорожания доллара США связана с опасениями относительно экономик других стран, которые могут пострадать от возможной торговой войны, в результате чего придется снижать курс местных валют к американской.



Также сегодня на динамику основных валютных пар могут оказать влияние данные по количеству обращений за пособием по безработице и ВВП США, публикуемые в 15:30 МСК. Если статистические показатели окажутся лучше прогнозов, это может усилить рост доллара.



Европейская валюта на страте наших торгов обновила недельный минимум, но затем начался коррекционный отскок. В данный момент пара EUR/USD достигла уровня 1.160, повышаясь на 0.3%. Росту евро способствовало превышение прогноза индексом потребительского климата в Германии.



"AK&M" от 28.06.2018