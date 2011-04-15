Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 июня, не изменились и составили 43.42 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, не изменились и составили 43.42 руб. за литр, на дизельное топливо - выросли на 0.1% до 44.46 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



За прошедшую неделю в 23 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Кызыле - на 1.8%, Рязани - на 1.7% и Костроме - на 1.3%.



В 12 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Грозном - на 3.4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске - на 1-1.2%.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0.2%, в Санкт-Петербурге - выросли на 0.1%.





"AK&M" от 28.06.2018