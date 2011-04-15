Совет директоров аэропорта "Шереметьево" возглавил А.Пономаренко

Совет директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) на заседании 27 июня избрал своим председателем Александра Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



На заседании был также утверждён новый состав правления МАШ в количестве одиннадцати человек.



Кроме того, совет утвердил отчёт о фактическом исполнении плана-графика по вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры аэропорта и рассмотрел финансовые результаты деятельности общества за I квартал 2018 года.



Так, выручка МАШ за этот период выросла на 4.6% до 6.353 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что обусловлено ростом выручки от неавиационной деятельности на 16.7%. Валовая прибыль увеличилась на 5% до 3.806 млрд руб. за счёт роста выручки, при этом операционные доходы росли быстрее операционных расходов.



Чистая прибыль снизилась на 45.7% до 2.051 млрд руб. Основным фактором, повлиявшим на её уменьшение, стало сокращение курсовых разниц на 94.5% по сравнению с годом ранее.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-мае 2018 года составил 16.28 млн, что на 12.4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.









"AK&M" от 28.06.2018