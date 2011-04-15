НОВАТЭК и Совкомфлот подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Л.Михельсон и генеральный директор ПАО "Совкомфлот" С.Франк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Cоглашение закрепляет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество в области организации и обеспечения транспортировки углеводородов (СПГ и газового конденсата), производимых на "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2" и других арктических проектах НОВАТЭКа.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.



Группа СКФ (Совкомфлот) - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире судоходных компаний в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 143 судна общим дедвейтом 12.41 млн т.



Совкомфлот участвует в обслуживании крупных шельфовых энергетических проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Ямал СПГ"", Tangguh, Escobar, Peregrino.



Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимасоле, Мадриде, Сингапуре и Дубае.



Чистый убыток группы СКФ по МСФО в 2017 году составил 6.595 млрд руб. против прибыли в 13.835 млрд руб. годом ранее. Доходы от фрахта и аренды судов снизились на 10% до 83.758 млрд руб. с 93.053 млрд руб., операционная прибыль - в 2.43 раза до 9.602 млрд руб. с 23.315 млрд руб., убыток до налогообложения составил 5.698 млрд руб. против прибыли в 15.624 млрд руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Совкомфлота за 2017 год по РСБУ сократилась в 2.06 раза до 3.391 млрд руб. с 6.971 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 46.94% до 5.09 млрд руб. с 9.592 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.22 раза до 3.352 млрд руб. с 7.437 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2 раза до 3.527 млрд руб. с 7.065 млрд руб.



"AK&M" от 28.06.2018