Кабмин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий возвращение заёмщику части уплаченной им страховой премии в случае погашения потребительского кредита досрочно

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возвращение заемщику части уплаченной им страховой премии в случае погашения потребительского кредита досрочно. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает внести изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Нововведения обеспечат возврат части страховки при досрочном отказе заёмщика от договора страхования в связи с досрочным погашением потребительского кредита.



"При досрочном отказе страхователя от договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств заёмщика по договору потребительского кредита (займа), по которому заёмщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование", - говорится в пояснительной записке.



На официальное заявление о досрочном отказе от договора страхования при досрочном погашении кредита заёмщику даётся 14 дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.





"AK&M" от 28.06.2018