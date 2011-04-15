Россельхозбанк будет выплачивать страховку вкладчикам Мосуралбанка

Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям Мосуралбанка. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка (Москва) 22 июня 2018 года. По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 269-е место в банковской системе Российской Федерации.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.





"AK&M" от 28.06.2018