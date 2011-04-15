Hammond Lumber Company приобрела американскую EBS Building Supplies

Hammond Lumber Company приобрела американского поставщика строительных изделий из древесины EBS Building Supplies. Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы компании.



EBS Building Supplies (город Эллсуорт, штат Мэн) основана в 1959 году. Компании принадлежат десять филиалов, её штат включает более 250 сотрудников. Годовые продажи оцениваются в $70 млн.



Hammond Lumber Company является одним из крупнейших независимых поставщиков строительных материалов в Новой Англии (штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд.).





















AK&M "Рынок слияний и поглощений"