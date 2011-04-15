Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 июня 2018 года



LAMODA ПРИМЕРЯЕТ МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕР ВЫХОДИТ В ОФЛАЙН



Жесткая конкуренция на рынке электронной торговли вынудила интернет-ритейлера Lamoda решиться на создание сети мультибрендовых универмагов традиционного формата. Выход в офлайн начнется в Москве, где компания готовится открыть свой первый магазин до конца 2018 года. Благодаря новому формату Lamoda попытается догнать Wildberries, от которой компания заметно отстает по охвату покупателей.





НОВАЯ СЕССИЯ ПОД СТАРОЙ КРЫШЕЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСДУМЫ ОТЛОЖЕНА



В Госдуме этим летом не начнется ранее анонсированная реконструкция стоимостью более 700 млн руб., рассказали "Ъ" в руководстве нижней палаты. Это значит, что и следующую, осеннюю сессию депутаты будут заседать в том же помещении на Охотном Ряду, где летом прошлого года протекла крыша. По проекту до сих пор идет предварительная работа, в "Главгосэкспертизу", по данным "Ъ", он не поступал.





АДВОКАТ ЕГОРОВ РАСКРЫЛ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОМ БАНКЕ

ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР ИЗВЕСТНОГО ЗАЩИТНИКА АРЕСТОВАН ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА НА СУММУ БОЛЕЕ 14 МЛРД РУБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО "Статус групп". Заявителем по делу выступил партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка.





ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОДОГРЕЮТ СПРОС НА ЖИЛЬЕ

ОН МОЖЕТ СМЕСТИТЬСЯ К ПЕРВИЧНОМУ РЫНКУ



Спрос на первичное жилье в России по итогам первых пяти месяцев 2018 года вырос на 12%, в то время как на вторичном рынке, напротив, началась стагнация. Риэлторы ожидают закрепления к концу года этой тенденции. Вместе с ростом потребительской уверенности поведение покупателей могут скорректировать словесные интервенции девелоперов, активно анонсирующих повышение цен в преддверии законодательной отмены долевого строительства с 2019 года.





МИХАИЛ ПРОХОРОВ ОПЯТЬ ПРОДАЕТ "КВАДРУ"

ЭНЕРГОКОМПАНИЮ МОЖЕТ КУПИТЬ ТГК-2



Как выяснил "Ъ", ТГК-2 уже осенью может приобрести энергокомпанию "Квадра" у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова, стоимость сделки может составить до 18 млрд руб. После покупки ТГК-2 намерена оптимизировать структуру "Квадры", оставив в ее контуре только генерацию. Но собственных средств для сделки у ТГК-2 нет, и, по мнению аналитиков, ей придется привлекать в банках средства, что вновь повысит ее долговую нагрузку.





DAKAITAOWA ОТКРЫЛАСЬ ИНВЕСТОРАМ

КОМПАНИЯ ИГОРЯ ЧАЙКИ ПОЛУЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ РФПИ



Онлайн-платформа для экспорта российских товаров в Китай Dakaitaowa младшего сына генпрокурора России Игоря Чайки договорилась о финансировании со стороны государственного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). С прошлого года Dakaitaowa обсуждала с РФПИ привлечение около 300 млн руб. и рассматривала возможность продажи 25% бизнеса. По данным "Ъ", в ближайшее время компания получит часть суммы в виде конвертируемого займа.





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"AK&M" от 29.06.2018