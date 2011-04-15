Дайджест газеты "Ведомости" от 29 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 июня 2018 года.





10 ЛЕТ БЕЗ РАО ЕЭС



Анатолий Чубайс в написанной для "Ведомостей" статье рассуждает об электроэнергетике.



10 лет назад, в июне 2008 г., завершился важнейший этап реформы электроэнергетики России - реорганизация РАО "ЕЭС России". Отрасль, считавшаяся нереформируемой монополией, контролируемой государством, начала превращаться в рыночную, основанную на конкуренции и частной собственности. 10 лет - оптимальный отрезок времени, позволяющий понять, что получилось, а что нет.



Главной целью реформы было обеспечение инвестиционного рывка.



НА ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ЗАРАБОТАТЬ ДО КОНЦА ГОДА



Вторая половина года может оказаться непростой для частных инвесторов. Сейчас вкладывать деньги им стоит с огладкой на торговые войны, предупреждают аналитики.



Второй квартала изрядно потрепал нервы инвесторам в российские активы. Расширение в начале апреля санкций США в отношении ряда российских граждан и компаний привело к снижению курса рубля несмотря на подорожавшую на 16% нефть до $77,8 за баррель Brent, падению биржевых индексов акций и облигаций. В отличие от индекса Московской биржи (отражает стоимость 43 ликвидных акций), который теперь практически вернулся к отметкам конца марта, курс рубля так и не восстановился.



С 1 апреля по 28 июня доллар к рублю подорожал на 11%, а евро - на 3,6%. В крупных банках можно было разместить застрахованную сумму (до 1,4 млн руб.) во вклады под 7,5-7,6% годовых.





"С БОЛЬЮ НАБЛЮДАЮ КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАЗОВОРОТ"



Ирина Прохорова, сестра бизнесмена Михаила Прохорова, рассказала о своих амплуа литературоведа, издателя, благотворителя, телеведущей.



Последние несколько лет Ирину Прохорову при появлении на публике и в СМИ представляют не просто как литературоведа, издателя, благотворителя, телеведущую. Часто добавляют: сестра бизнесмена Михаила Прохорова. Иногда уточнить это бывает действительно нужно и важно. Биографии брата и сестры пересекаются не только в семейном, но и в общественном, деловом, политическом контекстах. Оба много раз говорили в интервью, что близки; Ирина не скрывает, что именно Михаил уговорил ее решиться на собственное издательство, они вместе основали благотворительный фонд, она стала преемницей брата в должности председателя партии "Гражданская платформа". Популярность в обществе Прохорова приобрела тоже благодаря брату, когда стала его доверенным лицом в президентской кампании 2012 г. Взвешенная риторика Прохоровой расположила к ней прессу, где она и поныне выступает экспертом по широкому кругу тем, так или иначе связанных с гуманитарными дисциплинами, образованием, культурой.





ФОНДОВЫЙ РЫНОК КИТАЯ ОТРАЗИЛ НАРАСТАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ. НАЧАВШИЙСЯ МЕДВЕЖИЙ ТРЕНД СВЯЗАН ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО С ТОРГОВОЙ ВОЙНОЙ





Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал более чем на 20% с пика в конце января, что традиционно считается переходом к медвежьему тренду. Рынок теперь находится на уровне мая 2016 г. Хотя падение котировок в последнее время связывалось с обострением американо-китайских торговых отношений, распродажи начались раньше.



Задолго до того, как президент США Дональд Трамп решил-таки ввести пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд, ужесточение кредитной политики, сокращение ликвидности и ухудшение экономических показателей заставили инвесторов избавляться от китайских акций. Споры вокруг пошлин лишь усугубили ситуацию.





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"AK&M" от 28.06.2018