Повтор! ЦБ РФ будет развивать стимулирующее банковское регулирование

Банк России намерен перейти к применению элементов стимулирующего регулирования, который будет способствовать экономическому росту. Ряд применяемых в банковском регулировании стимулов представлен в докладе для общественных консультаций "Стимулирующее банковское регулирование", опубликованном на сайте регулятора.



К элементам стимулирующего регулирования Банк России относит переход к пропорциональному регулированию, которое предусматривает разделение банков по размеру капитала на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. Данный подход, по мнению регулятора, будет стимулировать кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП).



Изменения в общем банковском регулировании также окажут значительное влияние на стимулирование кредитования МСП. В частности, планируется увеличить размер ссуд МСП для включения в портфель однородных ссуд со средним финансовым положением заемщика. Проработан вопрос о возможности отнесения гарантий АО "Корпорация МСП" к обеспечению I категории качества. Планируется также дополнить перечень информации, используемой для анализа финансового положения заемщика - субъекта МСП.



Для развития проектного финансирования регулятор предложил использовать показатели качества инвестиционных проектов из подхода "Базеля II" к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход, ПВР). Размер расчетного резерва будет определяться исходя из уровня кредитоспособности заемщика, присваиваемого в соответствии с порядком, установленным в ПВР. В отношении данных кредитов не будут применяться повышенные нормы резервирования при отсутствии платежей свыше двух лет, а также не будет проводиться оценка реальности деятельности заемщика.



Банк России рассмотрит вопрос использования аналогичного подхода к требованиям по формированию резервов по кредитам в рамках программ финансирования долевого строительства жилья, что даст возможность банкам наращивать объемы проектного финансирования, в том числе в жилищной сфере.



Для стимулирования рынка ипотеки предлагаются изменения требований по формированию резервов на возможные потери по ссудам. Одновременно с этим Банк России стимулирует ипотеку с низким риском, установив коэффициенты риска для ипотечных кредитов в зависимости от степени их надежности.



В области секьюритизации Банк России вводит новый порядок расчета кредитного риска по сделке - расчетное значение коэффициентов риска будет определяться качеством секьюритизируемых активов и структурой сделки. Этот подход является более льготным для случаев "хорошей" секьюритизации, основанной на качественных активах, эффективном управлении рисками и раскрытии информации.



Банк России также планирует дестимулировать кредитование банками сделок слияний и поглощений, которые не способствуют экономическому росту.





"AK&M" от 28.06.2018