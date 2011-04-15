Мировые рынки в боковике, российские начинают ждать встречи Трампа и Путина

На мировых фондовых рынках в четверг, 28 июня, отмечались противоречивые настроения. Позитив фондовым индексам США по-прежнему исходит от высоких цен на нефть. В то же время, сдерживающее влияние оказывает макроэкономический негатив. Так, рост ВВП США в первом квартале составил 2% в годовом выражении при ожиданиях 2.2%. Первая оценка роста составляла 2.3%, вторая - 2.2%. Темпы повышения потребительских расходов в США в первом квартале замедлились до 0.9% с 4% кварталом ранее. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, выросло на 9 тыс. до 227 тыс., аналитики ожидали роста на 2 тыс. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Тем не менее, американские фондовые индексы в начале торгового дня в США повышались на 0.2-0.4% с начала торгов. Западноевропейские рынки в четверг вечером снижались на 0.1-1.4% на фоне опасений по поводу торговых войн.



Позитивная статистика по Германии оказала поддержку рынкам региона. Индекс доверия потребителей к экономике страны за июль сохранился на уровне июня в 10.7 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизился до 10.6 пункта.



Российский рынок во вторник слегка повышался в течение дня, отыгрывая удорожание нефти в район $78 за баррель. В то же время, слабость мировых рынков оказывала давление на рынок РФ.



Корпоративные истории внесли свой вклад в динамику котировок. Так, акции МТС подскакивали на 1.8% на новостях о программе выкупа акций на сумму не более 30 млрд руб. сроком на два года.



В целом, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 0.15% до 2250.26 пункта, индекс РТС повысился на 0.03% до 1125.13 пункта.



Рубль вечером повышался к евро и к доллару на фоне роста нефти и в ожидании встречи Д.Трампа и В.Путина 16 июля. Курс доллара к 18.54 MSK снижался на 0.4% до 62.97 руб., евро - на 0.4% до 72.86 руб. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62.5-63.5 руб., евро - в коридоре 72.3-73.5 руб.





"AK&M" от 29.06.2018