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29/06/2018
11:17

Последний торговый день месяца и квартала начинается на позитивном фоне

Последний торговый день месяца и квартала начинается на позитивном фоне: явное стремление Запада идти на сближение с Россией уводит на второй план угрозу торговых войн. Дополнительным катализатором выступает рост котировок Brent до $78 за баррель, говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Кремль и Белый дом подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит 16 июля в Хельсинки. Кроме того, в субботу начинается 5-дневный визит делегации Конгресса США в Москву: ряд сенаторов республиканцев встретятся с российскими депутатами высокого ранка (и, возможно, с президентом Путиным) для обсуждения общих интересов США и России в отдельных сферах. Визит следует за встречей Владимира Путина с советником США по национальной безопасности Джоном Болтоном, и заявлением о заинтересованности США в улучшении двусторонних отношений.

Наблюдается рост в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 +0.62%, DJIA +0.41%, NASDAQ +0.79%). Азия (Hang Seng +1.26%, Shanghai +1.09%, Nikkei -0.11%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.26%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.77 за баррель, что ниже открытия.


"AK&M" от 29.06.2018
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