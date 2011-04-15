Уралкалий подписал соглашение о предэкспортном финансировании на $825 млн сроком на 5 лет

Уралкалий подписал соглашение с 11 международными банками о получении кредита в размере $825 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Ставка по кредиту составила LIBOR + 1.9%, срок кредита - 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности Уралкалия.



Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили MUFG Bank, Ltd., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, "Credit Agricole Corporate and Investment Bank" Joint Stock Company, ING Bank N.V., Societe Generale, Росбанк и ЮниКредит Банк.



Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Banca Intesa, NATIXIS и банк "Уралсиб" выступили ведущими организаторами сделки. Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, HSBC Bank plc и АО "Райффайзенбанк" приняли участие в сделке в роли организаторов.



Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.





"AK&M" от 29.06.2018