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29/06/2018
12:45

Уралкалий подписал соглашение о предэкспортном финансировании на $825 млн сроком на 5 лет

Уралкалий подписал соглашение с 11 международными банками о получении кредита в размере $825 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Ставка по кредиту составила LIBOR + 1.9%, срок кредита - 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности Уралкалия.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили MUFG Bank, Ltd., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, "Credit Agricole Corporate and Investment Bank" Joint Stock Company, ING Bank N.V., Societe Generale, Росбанк и ЮниКредит Банк.

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Banca Intesa, NATIXIS и банк "Уралсиб" выступили ведущими организаторами сделки. Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, HSBC Bank plc и АО "Райффайзенбанк" приняли участие в сделке в роли организаторов.

Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.


"AK&M" от 29.06.2018
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