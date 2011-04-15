ЦБ установил факт манипулирования акциями ЕТС

Банк России установил факт манипулирования на торгах Московской Биржи обыкновенными акциями ПАО "Единые Техно Системы" в 2015-2017 годах. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В ходе проверки Банк России установил, что лицами, связанными друг с другом и ПАО "ЕТС", - Денисом Литвиновым, Алексеем Лашковым, Денисом Зеленей, Андреем Яковлевым, ООО "Омега-Трейд" - на торгах биржи совершались взаимные сделки с акциями по предварительному соглашению, не имеющие очевидного экономического смысла.



Произведённое Банком России моделирование торгового процесса установило значительное влияние вышеуказанных лиц на изменение цены акций на бирже, направленное на намеренное введение в заблуждение иных участников рынка относительно его истинной конъюнктуры, в том числе цены акций, а также на создание видимости высокой торговой активности, повышение спроса со стороны широкого круга инвесторов.



Согласно данным, представленным биржей, сделки, совершенные Д.Литвиновым, А.Лашковым, Д.Зеленей, А.Яковлевым и ООО "Омега-Трейд" в режиме основных торгов биржи, привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями.



Установлено, что Акции основного выпуска были преимущественно оплачены 100-процентной долей ООО "Амкодор-Оптим Санкт-Петербург". При рассмотрении отчёта об оценке рыночной стоимости доли в размере 100% уставного капитала ООО "Амкодор-Оптим Санкт-Петербург" Банк России выявил признаки, существенных злоупотреблений при составлении данного отчёта, вводящих в заблуждение относительно финансового положения компании и обоснованности проведённых расчётов. Таким образом, и истинное финансовое положение самого ПАО "ЕТС", и реальная стоимость Акций были искажены.



Также ПАО "ЕТС" преследовало цель вывести на биржу дополнительный выпуск акций, которые предполагалось оплатить долями ООО "Группа Компаний "Мир Привода", ООО "Сила техники" и ООО "Корпорация Актив", оценёнными недобросовестным образом.



Акции дополнительного выпуска ПАО "ЕТС" не размещены, выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся.



"AK&M" от 29.06.2018