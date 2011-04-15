Ингосстрах выплатил более 5 млн руб. за поврежденное при пожаре оборудование

Ингосстрах выплатил одному из российских предприятий металлургической отрасли страховое возмещение в размере 5.4 млн руб. Пожар произошёл на заводе, расположенном в Свердловской области. От огня пострадало производственное оборудование, находящееся в здании. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента было застраховано в Ингосстрах от рисков пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и других рисков. Страховая сумма составляла 4.2 млрд руб. Договор страхования был заключен на 2 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.06.2018