Высокий суд Лондона аннулировал сделку по продаже акций Норникеля "Интерросу"

Высокий суд Лондона встал на сторону РУСАЛа Олега Дерипаски и признал недействительной сделку по продаже 2% акций ПАО "ГМК "Норильский никель" компании "Интеррос" Владимира Потанина, поскольку она нарушала акционерное соглашение. Как сообщает "КоммерсантЪ", эта сделка была отменена.



Напомним, конфликт вокруг Норникеля разгорелся ещё 10 лет назад. Главные акционеры - Олег Дерипаска и Владимир Потанин - по-разному смотрели на будущее компании: первый выступал за щедрые дивиденды, второй настаивал на инвестициях в развитие. В 2012 году их примирил Роман Абрамович, компания которого Crispian Investments купила миноритарный пакет акций Норникеля и выступила гарантом акционерного соглашения, которое закрепляло высокие дивиденды. Правда, до декабря прошлого года Абрамович не мог снижать долю в компании. Конфликт разгорелся снова, когда истёк срок, и он получил такую возможность.



Одна из структур Потанина предложила Абрамовичу продать 4% акций. Предполагалось, что они достанутся примерно поровну РУСАЛу Дерипаски и "Интерросу" Потанина. Последний даже успел купить свою долю. Изначально на сделку был согласен и Дерипаска, однако потом он увидел в ней сговор и подал иск. Суд встал на его сторону, посчитав, что были нарушены условия акционерного соглашения - предложение о продаже поступило от аффилированной с Потаниным структуры. В результате "Интерросу" вернутся деньги, а Crispian Investments - акции, которые за несколько месяцев успели подешеветь.



Старший портфельный управляющий УК "Капиталъ" Вадим Бит-Аврагим считает, что Абрамович будет и дальше пытаться избавиться от активов в Норникеле, поэтому стоит ожидать, что с предложением выкупить часть акций выступит некое третье лицо. И уже тогда В.Потанин и О.Дерипаска поделят между собой 4% акций. Однако, как отмечает эксперт, возможен и другой вариант - акции достанутся только одному предпринимателю.



"Я думаю, что это будет в виде какого-то технического события, то есть появится третье лицо. В свое время им выступал Алишер Усманов, может, Алексей Мордашов заинтересуется. Третье лицо выйдет с предложением, которое перебьёт Потанин, и пакет получит он. Возможна даже такая формальность, потому что, наверное, не у всех есть деньги, чтобы купить такой большой пакет, а у Владимира Потанина они есть", - пояснил В.Бит-Аврагим.



На вопрос о том, кто еще может выступить в роли покупателя пакета Р.Абрамовича, ответил юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. По его предположению, это может быть государственная компания, ведь такой расклад выгоден для О.Дерипаски: его структуры находятся под санкциями, а сам он не заинтересован в усилении позиций В.Потанина.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"