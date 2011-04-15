ТГК-2 осенью может выкупить у М.Прохорова Квадру

Группа "ОНЭКСИМ " Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев может полностью выйти из уставного капитала ПАО "Квадра". Об этом рассказали газете "КоммерсантЪ" источники в отрасли.



По словам одного из них, ОНЭКСИМ планирует продать актив в сентябре-октябре, а покупателем станет ПАО "ТГК-2". В феврале эта компания направила М.Прохорову соответствующее предложение, и сейчас в Квадре проходит due diligence. По предварительной оценке, актив стоит 18 млрд руб.



В ТГК-2 изданию не ответили, в Квадре запрос "Ъ" перенаправили в ОНЭКСИМ, где также пока не ответили. В Минэнерго сообщили, что ведомство не участвует во взаимоотношениях самостоятельных хозяйствующих субъектов, а в ФАС на запрос не ответили.



Напомним, ОНЭКСИМ купила 48.6% акций Квадры (тогда - ТГК-4) в 2008 году при разделении РАО "ЕЭС России", заплатив 26 млрд руб. Сейчас доля ОНЭКСИМа увеличилась до 49.99%, ещё 24.74% принадлежит компании "Бизнесинформ", бенефициаром которой также является М.Прохоров. При этом косвенно ОНЭКСИМу подконтрольно более 85% Квадры. По данным "Ъ", казначейский пакет в 6.4% акций выкупила БК "Регион". М.Прохоров никогда не скрывал намерения продать проблемный актив. Но в 2011 году ФАС заблокировала сделку с ПАО "Интер РАО", а в 2013 году - с ООО "Газпром энергохолдинг".



Проблема Квадры в том, что она владеет довольно старым парком ТЭЦ в Центральной России (2.9 ГВт), многие из которых не выдерживают конкуренции на оптовом энергорынке. Чистый долг компании на конец 2017 года составил 31.5 млрд руб., капитализация - 6.65 млрд руб. Цена обыкновенной акции на Московской бирже 28 июня составляла 0.0034 руб., привилегированной - 0.0036 руб.



Квадра также последней на рынке завершает программу строительства новых блоков по договорам поставки мощности (ДПМ, суммарно более 1 ГВт), отставая от утверждённых сроков. За опоздание с вводом последней из недостроенных станций - Алексинской ТЭЦ - компания ежемесячно платит до 60 млн руб. штрафа. Принадлежащие ОНЭКСИМу акции Квадры заложены Газпромбанку и Сбербанку.



По словам собеседника издания, после покупки ТГК-2 намерена "облегчить" структуру Квадры, оставив в её контуре только генерацию и выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтную деятельность. Кроме того, будут ликвидированы исполнительный аппарат Квадры и филиалы, а нагрузка по взаимодействию с региональными властями ляжет на директоров станций. Центр компетенций переедет в Ярославль.



Однако сама ТГК-2 также является одной из наиболее проблемных компаний на энергорынке. Собственных средств для сделки у неё нет, и по мнению аналитиков, компании придётся привлекать средства в банках, что вновь повысит её долговую нагрузку.



ПАО "Квадра" (до мая 2010 года - ОАО "ТГК-4", ИНН 6829012680) зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Уставный капитал составляет 19.878 млрд руб. и разделён на 1912505577759 обыкновенных и 75272938838 привилегированных акций номиналом 0.01 руб.



Компания работает в 10-ти областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. Общая установленная электрическая мощность станций компании - 2.872 ГВт, тепловая - 13.576 тыс. Гкал/ч. Электростанции Квадры в 2017 году выработали 9.5 млрд кВт ч электроэнергии - на 2.2% больше, чем годом ранее.



Чистый убыток ПАО "Квадра" по МСФО в 2017 году сократился в 10.43 раза до 210.284 млн руб. с 2.193 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.36% до 50.185 млрд руб. с 47.184 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.669 млрд руб. против убытка в 380 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 271.509 млн руб. против убытка в 2.454 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Квадра" по РСБУ в 2017 году составила 602.304 млн руб. против убытка в 1.565 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.22% до 51.391 млрд руб. с 49.308 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.13 раза до 4.683 млрд руб. с 2.2 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 1.152 млрд руб. против убытка в 1.668 млрд руб. за 2016 год.



Чистая прибыль ПАО "Квадра" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 31.84% до 2.31 млрд руб. с 1.752 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 5.26% до 19.243 млрд руб. с 18.281 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"