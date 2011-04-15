Google инвестировала $22 млн в операционную систему для телефонов Nokia

Google инвестировала $22 млн в KaiOS - операционную систему для кнопочных телефонов с целью интеграции сервисов Google. Об этом сообщает издание RNS.



Систему поддерживает модель Nokia 8110 4G, которая была анонсирована в феврале 2018 года.



"В рамках инвестиции KaiOS будет работать над интеграцией сервисов Google на несколько устройств с поддержкой KaiOS, таких как поиск, карты, YouTube и голосовой помощник", - уточняется в сообщении.



Финансирование поможет ускорить разработку и внедрить телефоны с поддержкой KaiOS в страны с развивающейся экономикой, жители которых до сих пор не могут получить доступ к интернету, подчеркнул гендиректор KaiOS Себастьен Кодвиль.



В Индии KaiOS-система обогнала iOS от Apple, став вторым по популярности устройством после смартфонов с поддержкой Android. Компания сообщает, что в страну было поставлено 40 млн телефонов с поддержкой KaiOS. Согласно отчёту Counterpoint Research, в первом квартале 2018 года поставки телефонов с этой системой увеличились на 11.4% в годовом сравнении, до 23 млн.



В 2017 году было продано 450-500 млн экземпляров телефонов, сообщает портал. Для сравнения, в том же году было продано 1.6 млрд смартфонов.









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