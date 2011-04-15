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29/06/2018
13:52

Турецкая Gama Holding ведёт переговоры о продаже 50.5% в энергетическом подразделении

Турецкий конгломерат Gama Holding ведёт переговоры с малайзийской генерирующей компанией Tenaga Nasional и другими потенциальными покупателями о продаже своей доли в энергетическом подразделении Gama Enerji размером 50.5%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Сделка является частью процесса реструктуризации долга, в котором участвует второй по величине госбанк России ВТБ.

Gama - крупнейшая турецкая компания, пытающаяся провести реструктуризацию долга в иностранной валюте на фоне распродажи лиры. В переговорах относительно реструктуризации долга размером около $1 млрд участвуют почти 20 банков, сообщили источники. ВТБ является одним из кредиторов, участвующих в процессе реструктуризации, и руководит переговорами о продаже доли Gama.

Tenaga Nasional, которая в 2015 году приобрела 30% акций Gama Enerji за $243 млн, проявила интерес к покупке доли Gama, однако ВТБ продолжает переговоры и с другими возможными покупателями, сказал один из источников.

Ожидается, что продажа акций будет завершена к концу 2018 года. Оставшиеся 19.5% Gama Enerji принадлежат Международной финансовой корпорации - одной из структур Всемирного банка.

На, Gama, ни ВТБ, ни Tenaga Nasional комментариев по возможной сделке не предоставили.


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