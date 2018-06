Стартап Е.Осетинской The Bell привлёк около $600 тыс. инвестиций

Инвестиции в запуск проекта The Bell Елизаветы Осетинской могли составить около $600 тыс. Как сообщает "КоммерсантЪ", стартап поддержали в том числе бизнесмены, включая Бориса Зимина, и Европейский фонд за демократию.



По словам источника, знакомого с ходом переговоров с инвесторами, The Bell рассчитывал выйти на окупаемость за 3 года, то есть в 2020 году. Для этого требовалось $2.6 млн.



В частности, в первый год, с учётом запуска веб-сайта с версиями на русском и английском языке и мобильной версии, а также штата в 25 сотрудников, The Bell рассчитывал привлечь $1.1 млн. В дальнейшем проект ставил целью набрать 15 тыс. подписчиков, исходя из стоимости подписки в $50 в год, сказано в презентации стартапа.



По словам источника издания, было найдено четыре группы инвесторов, от которых удалось привлечь в целом около $600 тыс. Расходы проекта он оценивает примерно в $25 тыс. в месяц.



В частности, старт проекта поддержал университет Беркли через Investigative Reporting Program (IRP). Второй группой инвесторов выступил ряд предпринимателей с российскими корнями, в том числе ведущих бизнес в США, которые безвозмездно предоставили в целом $90-100 тыс. Значимым инвестором стал сын основателя "ВымпелКома" и фонда "Династия" Борис Зимин, пожертвовавший $100 тыс. Наконец, в ноябре 2017 года The Bell привлёк 220 тыс. евро в Европейском фонде за демократию, учреждённом членами Евросоюза.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"