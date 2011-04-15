Вклад чемпионата мира по футболу в годовой темп прироста ВВП РФ в II квартале, по оценкам Банка России, может достичь 0.1–0.2 процентного пункта

Банк России несколько улучшил оценку прироста ВВП в II квартале 2018 года после коррекции вверх данных Росстата по промышленному производству за два предыдущих года. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии".



Согласно уточнённой оценке, рост ВВП в указанный период может составить 1.8–2.2% по сравнению с 1–1.4% (оценка из апрельского выпуска комментария).



Вклад чемпионата мира по футболу в годовой темп прироста ВВП в II квартале 2018 года, по оценкам Банка России, может достичь 0.1–0.2 процентного пункта.



Ранее, в июне, Росстат существенно пересмотрел вверх данные по промышленному производству с 2016 года до начала 2018 года. Исходя из новых данных можно предположить, что экономика приблизилась к потенциалу раньше, чем предполагалось до пересмотра. Корректировка статистики позволила Банку России в свою очередь улучшить оценку развития экономики с 2016 года по начало 2018 года, а также прогноз будущей траектории ВВП и его компонентов.



Хотя точечный прогноз ВВП на 2018 год в связи с этим может увеличиться, он, скорее всего, останется внутри прогнозного интервала 1.5–2%. Такие темпы прироста соответствуют потенциальным и не создают рисков возрастания проинфляционного давления. Оценка влияния экономической активности на динамику инфляции на прогнозном горизонте существенно не изменилась. Уточнение данных не потребует какой-либо корректировки денежно-кредитной политики.



"AK&M" от 29.06.2018