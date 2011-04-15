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29/06/2018
14:24

В.Путин подписал закон, упрощающий порядок осуществления госзакупок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон упрощает порядок осуществления закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями. В частности, им предоставляется право осуществлять закупки без привлечения средств бюджетов бюджетной системы в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

При этом федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства, осуществляя закупки за счёт субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности РФ и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, должны руководствоваться положениями закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".


"AK&M" от 29.06.2018
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