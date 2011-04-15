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29/06/2018
14:13

Б.Минц выкупает доли миноритарных акционеров O1 Properties

О1 Group Бориса Минца станет единоличным владельцем O1 Properties. Как сообщают "Ведомости", она выкупает доли миноритариев последней - группы "Ист", Андрея Баринского и Владимира Зубрилина.

Об этом изданию рассказали знакомый Б.Минца, партнёр O1 Properties и два человека, близких к её акционерам.

O1 Properties - один из крупнейших владельцев московских офисов класса А. Компании принадлежат 15 бизнес-центров общей площадью 743 тыс. кв. м, среди которых - "Белая площадь" и Vivaldi Plazа. На конец 2017 года 71% O1 Properties принадлежало О1 Group, 12.8% - группе "Ист", 11.2% - владельцам Forum Properties А.Баринскому и В.Зубрилину, 4.3% - Goldman Sachs.

В начале июня O1 Properties сообщила, что долю Goldman Sachs выкупила O1 Group. А теперь из капитала выходят и другие миноритарии. Группе "Ист" в оплату её доли будет передан бизнес-центр "Заречье" (15.517 тыс. кв. м), говорят собеседники "Ведомостей". Представитель группы "Ист" эту информацию подтвердил. С владельцами Forum Properties структура Минца также расплатится активами: они получат комплекс "Аврора бизнес парк" (около 100 тыс. кв. м).

Представитель Forum Properties на запрос издания не ответил. Представитель O1 Group заявил, что компания не комментирует рыночные слухи и состав своих инвесторов, все изменения будут раскрыты в установленном порядке. Смогли ли миноритарии окупить затраты на покупку акций O1 Properties, узнать не удалось.

Сделка с миноритариями O1 Properties нужна O1 Group для урегулирования взаимоотношений с одним из кредиторов, рассказал один из знакомых Минца. Группа была должна около 25 млрд руб. Московскому кредитному банку, кредит был сперва переуступлен акционеру банка - концерну "Россиум" Романа Авдеева. Тот, в свою очередь, для структурирования возврата средств нанял компанию Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Именно эта компания и должна получить контроль над активами O1 Properties.

Сам Борис Минц и его семья сейчас в Лондоне. В отношении О1 Group Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению предправления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.



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