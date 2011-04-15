РФПИ инвестирует в компанию И.Чайки Dakaitaowa

Онлайн-платформа для экспорта российских товаров в Китай Dakaitaowa младшего сына генпрокурора России Игоря Чайки договорилась о финансировании со стороны государственного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей обеих сторон.



С прошлого года Dakaitaowa обсуждала с РФПИ привлечение около 300 млн руб. и рассматривала возможность продажи 25% бизнеса. По данным издания, в ближайшее время компания получит часть этой суммы в виде конвертируемого займа.



РФПИ и ООО "Русский экспорт" (Dakaitaowa) на прошлой неделе подписали договор о предоставлении инвестиционного финансирования. "Подписано обязывающее соглашение, согласно которому мы рассчитываем получить средства до конца июля", - рассказал гендиректор "Русского экспорта" Олег Дмитриенко. Согласно договорённостям, фонд предоставит компании конвертируемый заём. В РФПИ это не комментируют.



Полученные инвестиции будут направлены на развитие сотрудничества с розничными сетями и электронными торговыми площадками Китая, повышение узнаваемости марки Dakaitaowa среди китайской аудитории и продвижение там российских товаров.



ООО "Русский экспорт" зарегистрировано в 2016 году. Эта компания вместе с FRC International под брендом Dakaitaowa занимается экспортом продуктов питания из России в Китай. Недавно она начала экспортировать в Китай российское пиво. Также компания под собственным брендом выпускает квас, муку, подсолнечное масло, вафли, конфеты, шоколад, смеси для выпечки, мёд.



Основной владелец "Русского экспорта" - бизнесмен Игорь Чайка, младший сын генпрокурора России. Своими партнёрами в Dakaitaowa И.Чайка ранее называл советника губернатора Московской области на общественных началах Артёма Семёнова, его супругу Анну Барышеву и экс-зампреда М2М Private Bank Олега Дмитриенко. И.Чайке принадлежит 41% "Русского экспорта", 24.5% владеет Анна Барышева, такая же доля у Артёма Семенова, у Олега Дмитриенко - 10%.



"Общий объём инвестиций РФПИ, иностранных соинвесторов и основателей проекта может составить более $10 млн на начальных этапах", - рассказал "Ъ" представитель РФПИ. Фонд ожидает роста бизнеса компании минимум в 3-5 раз в ближайшие 5 лет, добавил он.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.



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